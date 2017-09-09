8 человек погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

На Полевском тракте произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В аварии погибли 8 человек.
9 сентября на 24 километре Полевского тракта произошла авария с участием пяти автомобилей, среди которых оказался КАМАЗ. После ДТП грузовой автомобиль перевернулся и загорелся.
На место массовой аварии прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели. По предварительной информации, погибли 8 человек, пострадали 10, передаёт Ura.ru. Полицейским предстоит установить причины аварии и виновных.
Фото: Ura.ru
Видео: Ura.ru