8 человек погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

9 сентября на 24 километре Полевского тракта произошла авария с участием пяти автомобилей, среди которых оказался КАМАЗ. После ДТП грузовой автомобиль перевернулся и загорелся.



На место массовой аварии прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели. По предварительной информации, погибли 8 человек, пострадали 10, передаёт Ura.ru. Полицейским предстоит установить причины аварии и виновных.

Фото: Ura.ru





Видео: Ura.ru