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Новости Нижнего Тагила

КАМАЗ протаранил пассажирский поезд в ХМАО: известно о 10 пострадавших (ФОТО)

9 сентября 2017, 14:35Добавить новость
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В Ханты-Мансийском автономном округе КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом. Есть пострадавшие.

Утром 9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе случилось ЧП. Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом. Поезд направлялся из Адлера в Нижневартовск, в нем находились 265 человек.

Предположительно виновником аварии является водитель грузовика с песком. Он выехал на закрытые ж/д пути и протаранил поезд. Больше всего пострадал 5 вагон, пока известно о 10 пострадавших пассажирах, трое из них - дети.

На месте аварии работает отряд спасателей – они разбирают образовавшиеся завалы. Медики оказывают пострадавшим первую помощь, пишет Е1.

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Фото: Е1

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