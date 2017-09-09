КАМАЗ протаранил пассажирский поезд в ХМАО: известно о 10 пострадавших (ФОТО)

Утром 9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе случилось ЧП. Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом. Поезд направлялся из Адлера в Нижневартовск, в нем находились 265 человек.





Предположительно виновником аварии является водитель грузовика с песком. Он выехал на закрытые ж/д пути и протаранил поезд. Больше всего пострадал 5 вагон, пока известно о 10 пострадавших пассажирах, трое из них - дети.





На месте аварии работает отряд спасателей – они разбирают образовавшиеся завалы. Медики оказывают пострадавшим первую помощь, пишет Е1.





Фото: Е1