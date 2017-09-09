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Новости Нижнего Тагила

Молодой человек из Ревды общался от лица убитой в 2016 году девушки

9 сентября 2017, 09:30Добавить новость
город,криминал,происшествие,Россия,Свердловская область,убийство,уголовное дело,Ревда
В Ревде в картофельном мешке были найдены останки 24-летней девушки, пропавшей в марте 2016 года.

Более года назад семья и друзья бесследно пропавшей жительницы Ревды обратились к правоохранителям с заявлением. Позже девушка объявилась и в соцсетях рассказала родным, что уехала в другой город, у нее все в порядке, и искать её не нужно. Однако, выяснилось, что вместо пропавшей в интернет выходил другой человек.

Следователи в скором времени установили личность человека, выдавшего себя в интернете за пропавшую жительницу города. Он сообщил, что пропавшая давно мертва. Он заверил, что не хотел убивать подругу, это произошло случайно. В ходе ссоры он толкнул девушку, и после падения она умерла.

Молодой человек в компании друга вывез тело в лес. Там соучастники закидали мешок с трупом девушки ветками и подожгли. Другу виновника грозит статья 316 УК РФ, пишет Inburg.

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