Молодой человек из Ревды общался от лица убитой в 2016 году девушки

Более года назад семья и друзья бесследно пропавшей жительницы Ревды обратились к правоохранителям с заявлением. Позже девушка объявилась и в соцсетях рассказала родным, что уехала в другой город, у нее все в порядке, и искать её не нужно. Однако, выяснилось, что вместо пропавшей в интернет выходил другой человек.





Следователи в скором времени установили личность человека, выдавшего себя в интернете за пропавшую жительницу города. Он сообщил, что пропавшая давно мертва. Он заверил, что не хотел убивать подругу, это произошло случайно. В ходе ссоры он толкнул девушку, и после падения она умерла.





Молодой человек в компании друга вывез тело в лес. Там соучастники закидали мешок с трупом девушки ветками и подожгли. Другу виновника грозит статья 316 УК РФ, пишет Inburg.