Мужчина набросился с кулаками на женщину в лифте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Инцидент произошел в доме по адресу Новгородцевой, 21. Мужчина зашел в лифт и набросился с кулаками на женщину. Он бил со всей силы, стараясь попасть жертве в лицо. Потерпевшей удалось дать нападавшему отпор.

Когда двери лифта открылись, мужчина быстро сбежал. Председатель ТСН, обслуживающего многоэтажку, рассказала, что потерпевшая проживает в доме давно. В тот день она пошла за продуктами. Мужчина преследовал ее всю дорогу от магазина. В лифте он стоял с бутылкой пива и ел колбасу, а потом неожиданно ударил. Ограбить женщину он не пытался, однако бил очень агрессивно.

Установить личность нападавшего пока не удалось. Потерпевшая и ее муж незамедлительно обратились в полицию. После нападения на теле женщины остались многочисленные ссадины и отёки, пишет Е1.





Фото: Е1





Видео: Е1