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Новости Нижнего Тагила

Мужчина набросился с кулаками на женщину в лифте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 13:15Добавить новость
Екатеринбург,насилие,полиция,происшествие,розыск,травма,нападение
В Екатеринбурге вечером 7 сентября мужчина азиатской внешности напал на женщину в лифте.

Инцидент произошел в доме по адресу Новгородцевой, 21. Мужчина зашел в лифт и набросился с кулаками на женщину. Он бил со всей силы, стараясь попасть жертве в лицо. Потерпевшей удалось дать нападавшему отпор.

 

Когда двери лифта открылись, мужчина быстро сбежал. Председатель ТСН, обслуживающего многоэтажку, рассказала, что потерпевшая проживает в доме давно. В тот день она пошла за продуктами. Мужчина преследовал ее всю дорогу от магазина. В лифте он стоял с бутылкой пива и ел колбасу, а потом неожиданно ударил. Ограбить женщину он не пытался, однако бил очень агрессивно.

 

Установить личность нападавшего пока не удалось. Потерпевшая и ее муж незамедлительно обратились в полицию. После нападения на теле женщины остались многочисленные ссадины и отёки, пишет Е1.

Екатеринбург,насилие,полиция,происшествие,розыск,травма,нападениеЕкатеринбург,насилие,полиция,происшествие,розыск,травма,нападение

Фото: Е1

Видео: Е1
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