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Новости Нижнего Тагила

Администрация Горноуральского ГО обвиняется в мошенничестве при распределении земельных участков

10 февраля 2017, 15:30Добавить новость
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Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело в отношении администрации Горноуральского городского округа: бюджету ГО нанесен ущерб в сумме более 550 000 рублей. 

Прокуратура провела проверку в администрации Горноуральского ГО: граждане обратились с сообщением о нарушении земельного законодательства при распределении земельных участков в пос. Черноисточинск.

В ходе проведенного мероприятия вскрылись факты незаконного выделения и продажи земли муниципальным служащим и их родственникам. Такие сделки купли-продажи Комитет по управлению имуществу и земельным отношениям совершал с 2009 по 2014 годы.

Администрация при этом назначала цены ниже кадастровой стоимости почти в 100 раз. Например, в 2013 году участок в пос. Черноисточинск площадью 2 000 кв. м. был продан должностному лицу за 3 900 рублей.

В результате незаконных сделок с нарушением земельного законодательства бюджету администрации был нанесен ущерб на сумму более 550 000 рублей. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 

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