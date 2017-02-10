Администрация Горноуральского ГО обвиняется в мошенничестве при распределении земельных участков

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело в отношении администрации Горноуральского городского округа: бюджету ГО нанесен ущерб в сумме более 550 000 рублей.

Прокуратура провела проверку в администрации Горноуральского ГО: граждане обратились с сообщением о нарушении земельного законодательства при распределении земельных участков в пос. Черноисточинск.





В ходе проведенного мероприятия вскрылись факты незаконного выделения и продажи земли муниципальным служащим и их родственникам. Такие сделки купли-продажи Комитет по управлению имуществу и земельным отношениям совершал с 2009 по 2014 годы.



Администрация при этом назначала цены ниже кадастровой стоимости почти в 100 раз. Например, в 2013 году участок в пос. Черноисточинск площадью 2 000 кв. м. был продан должностному лицу за 3 900 рублей.





В результате незаконных сделок с нарушением земельного законодательства бюджету администрации был нанесен ущерб на сумму более 550 000 рублей. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».