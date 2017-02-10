Чёрная и белая иномарки столкнулись на перекрёстке улиц Циолковского и Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сегодня, 10 февраля, на перекрёстке улиц Циолковского и Индустриальной в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей.

Черный внедорожник и белая иномарка не смогли разъехаться неподалёку от пешеходного перехода. Автомобиль белого цвета поворачивал со стороны улицы Индустриальной на улицу Циолковского в Нижнем Тагиле. В это время в обратном направлении поворотные манёвры совершал чёрный внедорожник.



Авария произошла днём. У иномарки белого цвета повреждена правая часть кузова автомобиля. Повреждения второго автомобиля зеркальны.

Автомобили там бьются постоянно, -- добавил один из подписчиков группы «Тагил без ям».



Также он высказал предложения ввести регулирование встречных потоков машин с помощью светофора.



Официальные данные от ГИБДД о произошедшем дорожно-транспортном происшествии будут предоставлены позже.



