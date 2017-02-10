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Новости Нижнего Тагила

Чёрная и белая иномарки столкнулись на перекрёстке улиц Циолковского и Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 февраля 2017, 14:50Добавить новость
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Сегодня, 10 февраля, на перекрёстке улиц Циолковского и Индустриальной в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей.

Черный внедорожник и белая иномарка не смогли разъехаться неподалёку от пешеходного перехода. Автомобиль белого цвета поворачивал со стороны улицы Индустриальной на улицу Циолковского в Нижнем Тагиле. В это время в обратном направлении поворотные манёвры совершал чёрный внедорожник.

Авария произошла днём. У иномарки белого цвета повреждена правая часть кузова автомобиля. Повреждения второго автомобиля зеркальны.

 

Автомобили там бьются постоянно, -- добавил один из подписчиков группы «Тагил без ям».


Также он высказал предложения ввести регулирование встречных потоков машин с помощью светофора.

Официальные данные от ГИБДД о произошедшем дорожно-транспортном происшествии будут предоставлены позже.

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Фото из группы «Тагил без ям»
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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