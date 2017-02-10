395 мигрантов прописал у себя в квартире екатеринбуржец

Участковые Екатеринбурга обнаружили факт прописки иностранных граждан в количестве 395 человек, сообщает «Федерал-пресс».

В уральской столице сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт прописки 395 мигрантов в квартире жителя Екатеринбурга. Данное действие является уголовным преступлением и наказывается по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства Российской Федерации.





В Свердловской области зарегистрировано совершение 46 подобных преступлений. По 10 случаям возбуждены уголовные дела.