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Новости Нижнего Тагила

395 мигрантов прописал у себя в квартире екатеринбуржец

10 февраля 2017, 18:20Добавить новость
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Участковые Екатеринбурга обнаружили факт прописки иностранных граждан в количестве 395 человек, сообщает «Федерал-пресс»

В уральской столице сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт прописки 395 мигрантов в квартире жителя Екатеринбурга. Данное действие является уголовным преступлением и наказывается по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства Российской Федерации.

В Свердловской области зарегистрировано совершение 46 подобных преступлений. По 10 случаям возбуждены уголовные дела. 

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