Молодой человек из Екатеринбурга выпал из окна на припаркованный автомобиль и выжил (ВИДЕО)

Инцидент произошел минувшим вечером по улице Титова в Екатеринбурге.

Молодой мужчина выпал из окна одной из квартир в жилом доме. Падение смягчил припаркованный под окнами автомобиль. Благодаря этому молодой человек остался жив и был доставлен в медицинское учреждение.





В момент падения в машине находился водитель, он не пострадал. Как сообщают очевидцы, откуда именно выпал мужчина – непонятно, все окна в доме были закрыты и никто не вышел помочь пострадавшему.





Как пишет URA.RU, полиция уже занялась проверкой по данному происшествию.





Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле произошел аналогичный случай.