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Новости Нижнего Тагила

Молодой человек из Екатеринбурга выпал из окна на припаркованный автомобиль и выжил (ВИДЕО)

10 февраля 2017, 09:25Добавить новость
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Инцидент произошел минувшим вечером по улице Титова в Екатеринбурге.

Молодой мужчина выпал из окна одной из квартир в жилом доме. Падение смягчил припаркованный под окнами автомобиль. Благодаря этому молодой человек остался жив и был доставлен в медицинское учреждение.

В момент падения в машине находился водитель, он не пострадал. Как сообщают очевидцы, откуда именно выпал мужчина – непонятно, все окна в доме были закрыты и никто не вышел помочь пострадавшему.

Как пишет URA.RU, полиция уже занялась проверкой по данному происшествию.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле произошел аналогичный случай.

 

© TagilCity.ru
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