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Мужчина избил девушку за курение на остановке в Екатеринбурге (ФОТО)

10 февраля 2017, 18:45Добавить новость
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Избиение курящей девушки произошло на остановке в уральской столице. 

Сегодня в полицию Екатеринбурга обратилась 25-летняя девушка Дарья. Она заявила об избиении, которое произошло на остановке общественного транспорта, сообщает ИА «Новый день».

По ее рассказу, к ней подошел мужчина и спросил, зачем она курит. Она ответила, какое ему до нее дело. После этого он начал ее бить. Все это видела ее подруга, находившаяся рядом.

Двое мужчин оттащили злоумышленника. Он скрылся с места преступления, но девушка успела его сфотографировать.

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Фотография мужчины, напавшего на девушку. 

Сотрудникам правоохранительных органов она описала внешность избившего ее мужчины. Начался розыск.

Девушка направлена на экспертизу для фиксации побоев и определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.

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Справа: Дарья после избиения. 
Фото: Е1.RU

Заметим, курение на остановке не является преступлением и не нарушает закон о курении в общественных местах: курение на улице разрешается, кроме 15-метровой зоны ж/д вокзалов, аэропортов, автовокзалов, речных и морских портов, станций метро. 

© TagilCity.ru
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