Мужчина избил девушку за курение на остановке в Екатеринбурге (ФОТО)

Избиение курящей девушки произошло на остановке в уральской столице.

Сегодня в полицию Екатеринбурга обратилась 25-летняя девушка Дарья. Она заявила об избиении, которое произошло на остановке общественного транспорта, сообщает ИА «Новый день».





По ее рассказу, к ней подошел мужчина и спросил, зачем она курит. Она ответила, какое ему до нее дело. После этого он начал ее бить. Все это видела ее подруга, находившаяся рядом.





Двое мужчин оттащили злоумышленника. Он скрылся с места преступления, но девушка успела его сфотографировать.





Фотография мужчины, напавшего на девушку.





Сотрудникам правоохранительных органов она описала внешность избившего ее мужчины. Начался розыск.

Девушка направлена на экспертизу для фиксации побоев и определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.





Справа: Дарья после избиения.

Фото: Е1.RU





Заметим, курение на остановке не является преступлением и не нарушает закон о курении в общественных местах: курение на улице разрешается, кроме 15-метровой зоны ж/д вокзалов, аэропортов, автовокзалов, речных и морских портов, станций метро.