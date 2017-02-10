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Новости Нижнего Тагила

Пьяный водитель допустил ДТП в Свердловской области, в котором погибли 2 человека: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

10 февраля 2017, 19:40Добавить новость
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Водителю иномарки, который в пьяном виде допустил ДТП с гибелью 2 человек, будет назначено уголовное наказание. 

23 ноября 2016 года водитель Audi сел за руль, будучи в алкогольном опьянении. Из Екатеринбурга он направился в Березовский. На трассе он допустил выезд на встречную полосу и на скорости врезался в ВАЗ-21102. В салоне отечественного автомобиля находились 3 человека.

Двое из них – отец и сын погибли на месте. 2-летний ребенок чудом выжил: врачи боролись за его жизнь несколько дней. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет, сообщает представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. 

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Фото: ГУ МВД Свердловской области

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