Селфи чуть не привело к смерти Алапаевского школьника: мальчик упал в шахту лифта (ФОТО)

В Алапаевске Свердловской области мальчик упал в шахту лифта, когда пытался сделать эффектное селфи.

Подросток с друзьями проводил время в заброшенном здании, где делал фотографии. Мальчик решил сделать фото на фоне шахты лифта и упал туда. Его спасло то, что он приземлился на полутораметровый выступ.





Как пишет «Областная газета», глубина шахты более 60м, и падение туда могло привести к летальному исходу.





На место происшествия выехали пожарные, медики, МЧС. Мальчика вытаскивали из шахты на тросе сотрудники МЧС. Ребенок отделался испугом, серьезных травм у него нет.

ФОТО: ГУ МЧС