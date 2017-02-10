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Селфи чуть не привело к смерти Алапаевского школьника: мальчик упал в шахту лифта (ФОТО)

10 февраля 2017, 09:50Добавить новость
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В Алапаевске Свердловской области мальчик упал в шахту лифта, когда пытался сделать эффектное селфи.

Подросток с друзьями проводил время в заброшенном здании, где делал фотографии. Мальчик решил сделать фото на фоне шахты лифта и упал туда. Его спасло то, что он приземлился на полутораметровый выступ.

Как пишет «Областная газета», глубина шахты более 60м, и падение туда могло привести к летальному исходу.

На место происшествия выехали пожарные, медики, МЧС. Мальчика вытаскивали из шахты на тросе сотрудники МЧС. Ребенок отделался испугом, серьезных травм у него нет.


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ФОТО: ГУ МЧС
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