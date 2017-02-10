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Внезапная смерть 62-летнего водителя за рулем автомобиля в Екатеринбурге спровоцировала массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

10 февраля 2017, 17:05Добавить новость
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З машины столкнулись на автотрассе в Екатеринбурге. Причиной стала смерть водителя Ford, который умер прямо за рулем, сообщает еженедельная газета «Вечерние ведомости»

Ранним утром, около 7 часов, на Кольцовском тракте Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Владелец Ford потерял сознание и умер за рулем своего автомобиля.

В результате автомобиль без управления выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Toyota Camry, ехавшую в том же направлении.

Приехавшая на место ДТП скорая помощь констатировала смерть мужчины. Причины, вызвавшие потерю сознания и смерть водителя, будут выясняться. Остальные участники инцидента не пострадали. 

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Фото, видео: Е1.RU

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