Внезапная смерть 62-летнего водителя за рулем автомобиля в Екатеринбурге спровоцировала массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

З машины столкнулись на автотрассе в Екатеринбурге. Причиной стала смерть водителя Ford, который умер прямо за рулем, сообщает еженедельная газета «Вечерние ведомости».

Ранним утром, около 7 часов, на Кольцовском тракте Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Владелец Ford потерял сознание и умер за рулем своего автомобиля.





В результате автомобиль без управления выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Toyota Camry, ехавшую в том же направлении.





Приехавшая на место ДТП скорая помощь констатировала смерть мужчины. Причины, вызвавшие потерю сознания и смерть водителя, будут выясняться. Остальные участники инцидента не пострадали.







Фото, видео: Е1.RU