| регистрация
Новости Нижнего Тагила

18 лет строгого режима получил свердловчанин за убийство кредитора своего родственника

10 марта 2017, 10:50Добавить новость
Свердловская область,туринск,уголовное дело,убийство,суд,прокуратура,труп,смерть,осужденный,оружие
В декабре 2005 года, как установлено судом, двое жителей Туринска прибыли на территорию производственной базы для получения денежных средств от третьего лица.  В ходе встречи между должником и кредиторами возник конфликт и должник, испугавшись физической расправы, позвонил своему родственнику.
 
Приехавший родственник встал на защиту должника и нанес мужчинам огнестрельные ранения. В результате этого, как сообщает прокуратура Свердловской области, первый мужчина скончался, второй получил тяжелое ранение.
 
Стрелявший Салман Джамалдинов скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.
 
В 2016 году преступника удалось задержать, накануне состоялся суд, на котором мужчину осудили на 18 лет строгого режима.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
63-летняя екатеринбурженка убила своего 78-летнего соседа и проведет 11 лет в колонии общего режима 29 ноября 2016, 16:45
Труп убитой 45-летней женщины был найден в реке Чусовая в Свердловской области 14 февраля, 08:50
Перекупщик подержанных автомобилей из Верхней Пышмы обвиняется в убийстве своего коллеги: его ждет суд 21 января, 14:25

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 79
Подписаться на новости