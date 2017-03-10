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Новости Нижнего Тагила

20 лет тюрьмы грозит многодетной матери из Асбеста за убийство своих двух детей и попытку убийства третьего ребенка

10 марта 2017, 08:35Добавить новость
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Многодетной матери из Асбеста предъявлено обвинение в тяжких преступлениях: женщина обвиняется в умышленном убийстве своих двух детей и попытке отравить крысиным ядом третьего ребенка, сообщает Е1.RU

Напомним, под видом лекарства мать давала своим детям яд. Вчера в районный суд поступило обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина призналась в убийстве своих двух детей – новорожденного и трехлетнего - и попытке убить своего третьего ребенка – мальчика 2007 г. р. От неминуемой смерти его спасли врачи.

В отношении многодетной матери-убийцы были проведены две судебно-психиатрические экспертизы. Обвиняемая признана вменяемой, отдающей отчет своим действиям. Ей придется ответить за совершенные преступления в полной мере.

В России не предусмотрено пожизненное наказание в отношении женщин. Наказание, которое грозит обвиняемой – до 20 лет лишения свободы. 

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