20 лет тюрьмы грозит многодетной матери из Асбеста за убийство своих двух детей и попытку убийства третьего ребенка

Многодетной матери из Асбеста предъявлено обвинение в тяжких преступлениях: женщина обвиняется в умышленном убийстве своих двух детей и попытке отравить крысиным ядом третьего ребенка, сообщает Е1.RU.

Напомним, под видом лекарства мать давала своим детям яд. Вчера в районный суд поступило обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина призналась в убийстве своих двух детей – новорожденного и трехлетнего - и попытке убить своего третьего ребенка – мальчика 2007 г. р. От неминуемой смерти его спасли врачи.





В отношении многодетной матери-убийцы были проведены две судебно-психиатрические экспертизы. Обвиняемая признана вменяемой, отдающей отчет своим действиям. Ей придется ответить за совершенные преступления в полной мере.





В России не предусмотрено пожизненное наказание в отношении женщин. Наказание, которое грозит обвиняемой – до 20 лет лишения свободы.