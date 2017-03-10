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Новости Нижнего Тагила

Более 777 тысяч рублей пропали из кассы ломбарда в Каменске-Уральском: подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы

10 марта 2017, 16:15Добавить новость
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Прокуратура Каменска-Уральского предъявила обвинение в хищении сотруднице ломбарда, по версии следствия присвоившей себе деньги из кассы.  Прокуратура считает, что 777 000 рублей из кассы присвоила себе 33-летняя, ранее не судимая сотрудница ломбарда: женщина работала оценщиком ювелирных изделий и оформляла фиктивные договоры о залоге ювелирных изделий. Похищенные сотрудницей средства были использованы в личных целях. 

Было возбуждено уголовное дело, которое направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Наказание за преступление, совершенное гражданкой, предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. 
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