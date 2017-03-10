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Новости Нижнего Тагила

Деревянные балки упали на рабочего с высоты 16 этажа на стройке в Екатеринбурге: мужчина погиб на месте

10 марта 2017, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,стройка,рабочий,несчастный случай,техника безопасности,смерть,гибель
В Екатеринбурге 9 марта на стройплощадке ЖК «Ольховский парк» произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Прокуратура начала проверку. Как установлено на текущий момент, работник компании «Юнимакс-Урал» выгружал привезенный им цемент на строительном объекте. В эту минуту строители не удержали на высоте несколько деревянных балок, которые с 16 этажа упали на голову потерпевшему, мужчина погиб на месте.
 
Как сообщает прокуратура Свердловской области, будет проведена проверка, которая установит все факты ЧП и даст оценку соблюдению требований техники безопасности на объекте, установлена степень вины работников стройплощадки, опрошены свидетели. По результатам проверки надзорное ведомство примет соответствующие меры реагирования.
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