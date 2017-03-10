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Новости Нижнего Тагила

Экс-министр здравоохранения Свердловской области задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Санкт-Петербурга

10 марта 2017, 13:25Добавить новость
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В Санкт-Петербурге задержан бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости» В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели задержание экс-министра здравоохранения уральского региона. Операция по его задержанию готовилась заранее. 

Напомним, Аркадий Белявский уволился со своего поста 12 мая прошлого года в связи с громким скандалом по делу МУГИСО и неожиданно покинул страну, уехав в Израиль. 

По предварительным данным, чиновник сейчас находится в СИЗО в Лефортово. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не дают. 
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