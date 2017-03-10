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Молодой парень выпал из окна 16-этажной высотки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

10 марта 2017, 17:10Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,ЧП,выпал,упал,окно,несчастный случай
В районе Эльмаша в Екатеринбурге обнаружен труп молодого человека, об этом сообщает Е1.RU. Очевидцы произошедшего в уральской столице инцидента утверждают, что молодой человек выпал из окна 16-этажного дома. 

Один из них рассказал, что знает погибшего: молодой человек учился в училище и работал в пиццерии. Также очевидец предположил, что тот состоял в одной из «групп смерти», печально известных в соцсетях, где происходит психологическое воздействие, доводящее их участников до суицида. 

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. Производятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Руководитель районного следственного отдела Вячеслав Бабушкин сообщил о том, что в настоящий момент нет подтверждения, что погибший состоял в «группе смерти». 

Камеры видеонаблюдения, установленные на месте происшествия, зафиксировали момент падения погибшего молодого человека. 

Фото и видео: камеры видеонаблюдения / E1.RU
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