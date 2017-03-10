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Новости Нижнего Тагила

Пытавшийся ломом вскрыть банкомат тагильчанин получил четыре года тюрьмы

10 марта 2017, 11:15Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,приговор,суд,уголовное дело,вор,деньги,банкомат,полиция,Красноармейская
Накануне Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор тагильчанину по статье «покушение на тайное хищение имущества в особо крупном размере». Судом установлено, что 27-летний обвиняемый на протяжении двух месяцев делал подкоп под железную дверь подвального помещения. Проникнув в подвал, находящийся на ул. Красноармейской, злоумышленник, при помощи заранее подготовленных инструментов, вскрыл потолочное покрытие, дабы попасть в магазин «Магнит».
 
Как сообщает прокуратура Нижнего Тагила, мужчина планировал таким способом осуществить тайное хищение денег из банкомата, находящегося в торговом зале магазина. Однако не успел осуществить план до конца, так как бдительные жильцы дома вызвали наряд полиции.
 
Мужчина пояснил, что планировал спрятать деньги и отбыть наказание по предыдущему приговору суда, а после освобождения купить на украденные средства себе жилье.
 
Вину задержанный признал, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.
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