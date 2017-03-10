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Новости Нижнего Тагила

Собака Жемчужина помогла полицейским найти вора в Свердловской области (ФОТО)

10 марта 2017, 10:30Добавить новость
Свердловская область,животные,полиция,вор,собака,кинолог,преступление
Накануне на пульт полиции Слободо-Туринского района Свердловской области поступило сообщение о краже в частном доме в селе Краснослободское. На место инцидента выехала бригада полицейских, в составе которой был кинолог с собакой по кличке Жемчужина. Как установили на месте, в доме был взломан дверной замок и похищена техника и продукты. След преступника взяла собака Жемчужина и вывела правоохранителей к дому уже ранее судимого 39-летнего местного жителя.
 
Украденные вещи и частично съеденные продукты обнаружились в доме подозреваемого. 
 
Обрадованная потерпевшая забрала технику, а остатки продуктов отдала своей спасительнице – Жемчужине, сообщают «Вечерние Ведомости».

Свердловская область,животные,полиция,вор,собака,кинолог,преступление
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