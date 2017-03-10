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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница полиции в Екатеринбурге сливала похоронному агентству информацию о трупах

10 марта 2017, 09:35Добавить новость
Екатеринбург,полиция,увольнение,похоронная служба,сотрудничество,информация,правоохранительные органы,сотрудники
В Екатеринбурге была уволена сотрудница диспетчерской службы полиции. После увольнения женщина сообщила, что начальство заставляло ее сотрудничать с похоронными агентствами, сообщая им адреса с покойниками. Как заявил источник, пожелавший сохранить анонимность, за услуги похоронное агентство приобрело экс-полицейскому квартиру.
 
Ранее, как пишет Е1, появилась информация, что женщину задержали сотрудники СБ полиции, однако в МВД по Свердловской области данный факт не подтвердили.
 
Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина действительно накануне была уволена из органов, по факту ее заявления о сотрудничестве с похоронными агентствами и причастности к этому ее начальства будет проведена проверка и приняты необходимые меры реагирования.
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