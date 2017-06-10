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Новости Нижнего Тагила

47-летняя женщина погибла во время прогулки на лодке по реке Ивдель

10 июня 2017, 13:10Добавить новость
МЧС,происшествие,Свердловская область,смерть,река,трагедия,лодка,Ивдель

В Ивделе прогулка выходного дня обернулась трагедией для компании местных жителей. 

В МЧС поступило сообщение о том, что на реке перевернулись две прогулочные лодки, люди находятся в воде и не могут самостоятельно выбраться. Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили троих пострадавших, которые держались за прибрежную растительность и не могли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Они пояснили, что с ними была их подруга. Он утонула. Спасатели нашли ее тело ниже по течению. Погибшей оказалась местная жительница 1970 года рождения, пишет Е1.

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Комментарии (1)
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