Четырехлетний мальчик потерялся в лесу рядом с Рефтинским водохранилищем: ведутся поиски

В Свердловской области в лесу возле Рефтинского водохранилища 10 июня родители потеряли четырехлетнего мальчика. Ведутся поиски.

Со слов родителей, мальчик находился с папой, они искали дрова. Через какое-то время малыш начал капризничать, и отец отпустил его к маме, которая находилась в палатке в 10 метрах. До мамы ребенок так и не дошел, пишет Е1.





Сейчас на место ЧП выехали 20 спасателей, кинологи с собаками, 35 полицейских и водолазы. Ведутся поиски ребенка. Подключились добровольцы.





Как сообщает руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сейчас отрабатываются две версии произошедшего. Первая – мальчик углубился в лес, вторая – мог скатиться к кромке воды.



