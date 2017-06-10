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Новости Нижнего Тагила

Четырехлетний мальчик потерялся в лесу рядом с Рефтинским водохранилищем: ведутся поиски

10 июня 2017, 14:05Добавить новость
МЧС,полиция,происшествие,Свердловская область,ЧП,ребенок,розыск,лес,родители

В Свердловской области в лесу возле Рефтинского водохранилища 10 июня родители потеряли четырехлетнего мальчика. Ведутся поиски.

Со слов родителей, мальчик находился с папой, они искали дрова. Через какое-то время малыш начал капризничать, и отец отпустил его к маме, которая находилась в палатке в 10 метрах. До мамы ребенок так и не дошел, пишет Е1.

Сейчас на место ЧП выехали 20 спасателей, кинологи с собаками, 35 полицейских и водолазы. Ведутся поиски ребенка. Подключились добровольцы.

Как сообщает руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сейчас отрабатываются две версии произошедшего. Первая – мальчик углубился в лес, вторая – мог скатиться к кромке воды.

Семья выехала на берег Рефтинского водохранилища. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпусти его. Вернувшись к жене, он не обнаружил сына. Родители искали малыша примерно 40 минут, а потом обратились к полицейским, -- рассказал Валерий Горелых.

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