Девушка-пешеход пострадала под колёсами УАЗ в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Вечером 9 сентября в Екатеринбурге под колесами УАЗ Патриот пострадала молодая женщина. Переходя дорогу по пешеходному переходу на перекрестке Амундсена-Волгоградская, она попала под колёса автомобиля.
Очевидцы рассказали E1.ru, что пострадавшую протащило метров 15 от места происшествия. Удар был сильный, у екатеринбурженки даже слетел ботинок. Пострадавшей на вид менее 30 лет.
Девушка жива. На место приехала реанимация. Когда екатеринбурженку транспортировали в спецавтомобиль, она кричала, рассказали очевидцы.
Ранее на этом же месте едва не сбили маленьких ребят с родителями.
Видео: E1.ru