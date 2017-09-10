Девушка-пешеход пострадала под колёсами УАЗ в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали E1.ru, что пострадавшую протащило метров 15 от места происшествия. Удар был сильный, у екатеринбурженки даже слетел ботинок. Пострадавшей на вид менее 30 лет.





Девушка жива. На место приехала реанимация. Когда екатеринбурженку транспортировали в спецавтомобиль, она кричала, рассказали очевидцы.





Ранее на этом же месте едва не сбили маленьких ребят с родителями.



