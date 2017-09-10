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Новости Нижнего Тагила

Девушка-пешеход пострадала под колёсами УАЗ в Екатеринбурге (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 10:15Добавить новость
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Вечером 9 сентября в Екатеринбурге под колесами УАЗ Патриот пострадала молодая женщина. Переходя дорогу по пешеходному переходу на перекрестке Амундсена-Волгоградская, она попала под колёса автомобиля.

Очевидцы рассказали E1.ru, что пострадавшую протащило метров 15 от места происшествия. Удар был сильный, у екатеринбурженки даже слетел ботинок. Пострадавшей на вид менее 30 лет.

Девушка жива. На место приехала реанимация. Когда екатеринбурженку транспортировали в спецавтомобиль, она кричала, рассказали очевидцы.

Ранее на этом же месте едва не сбили маленьких ребят с родителями.

Видео: E1.ru
 
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