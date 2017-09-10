Двое пассажиров погибли после столкновения ВАЗ с жилым домом в Невьянском районе (ФОТО)

По предварительным данным известно, что в машине находилось трое людей. Водитель остался жив, один из пассажиров погиб на месте происшествия, другой умер в реанимации.



Очевидцы сообщают, что автомобиль ВАЗ-2110 на высокой скорости ехал по дворовой территории на одной из улиц Цемзавода. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в угол дома. Автомобиль восстановлению не подлежит.



Люди предположили, что была погоня. Однако пользовательница группы Невьянск Он-лайн пояснила:

Ни от кого они не гнали, я видела. Они просто ехали на огромной скорости со стороны города [Невьянска, - прим.ред.], не пытались даже тормозить. Влетели правым боком машины в угол дома, и их развернуло. Водитель, по-моему мнению, был в неадекватном состоянии (алкогольное или наркотическое опьянение) не знаю, может быть, от шока.



Пользователи сообщают, что молодые люди приехали из Новоуральска.