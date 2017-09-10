Подкуп голосов и незаконная агитация зафиксированы на выборах в Нижнем Тагиле

В День выборов в Нижнем Тагиле зафиксированы случаи незаконной агитации и подкупа. В районе Рудника на 9 округе работали 3 машины агитации.



На 8 округе был обнаружен автомобиль, в котором выдавали деньги тагильчанам и говорили, за кого нужно проголосовать. Сейчас по факту нарушений проходят проверки, работает полиция. Все факты зафиксированы, позже юристами будет дана оценка незаконных действий.

Очень жаль, что нам не удалось это предотвратить, и подобные агитации происходят в День выборов, -- сказал по этому поводу глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров рассказал, что на сообщения о нарушениях отряды полиции реагируют оперативно. На место обнаружения случаев агитации или подкупа оперативники подъезжают за 5-7 минут.