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Новости Нижнего Тагила

Подкуп голосов и незаконная агитация зафиксированы на выборах в Нижнем Тагиле

10 сентября 2017, 12:05Добавить новость
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На нескольких избирательных округах Нижнего Тагила зафиксированы нарушения. Обнаружены случаи агитации и подкупа.

В День выборов в Нижнем Тагиле зафиксированы случаи незаконной агитации и подкупа. В районе Рудника на 9 округе работали 3 машины агитации.

На 8 округе был обнаружен автомобиль, в котором выдавали деньги тагильчанам и говорили, за кого нужно проголосовать. Сейчас по факту нарушений проходят проверки, работает полиция. Все факты зафиксированы, позже юристами будет дана оценка незаконных действий. 

 

Очень жаль, что нам не удалось это предотвратить, и подобные агитации происходят в День выборов, -- сказал по этому поводу глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

 

Начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров рассказал, что на сообщения о нарушениях отряды полиции реагируют оперативно. На место обнаружения случаев агитации или подкупа оперативники подъезжают за 5-7 минут. 

 

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Комментарии (1)
xemafor 10.09.2017 12:28:44 #
К гадалке не ходи-все прекрасно знают,за кого голоса покупаются и незаконная агитация идет.У нас в доме вообще распихали всем бумажки,где чётко прописано,за кого надо голосовать.В таком виде,будто других вариантов нет вообще.Пенсионеры такое буквально всегда принимают.Угадайте-за кого?Всё верно.Кандидаты от известной партии ворют и известного завода,на котором рабочие не должны зарабатывать больше 20тр,по мнению руководства.
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