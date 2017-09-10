ВАЗ влетел в столб в Екатеринбурге: один пассажир погиб, другой - в реанимации (ФОТО)

В Екатеринбурге в ночь на 9 сентября произошло ДТП. Виновник аварии протаранил столб рекламного щита на улице Щербакова. Погиб один человек, еще один госпитализирован.
Водитель на ВАЗ не справился с управлением и наехал на бордюр.
После этого его откинуло в опору щита.
В автомашине находились четверо. Один из пассажиров - 19-летний молодой человек - погиб на месте. 18-летний парень был госпитализирован с переломом основания черепа.
Известно, что водитель и ещё один пассажир покинули место аварии до приезда сотрудников ГИБДД, передает Накануне.ru. Проводится проверка.
Фото: служба спасения СОВА