ВАЗ влетел в столб в Екатеринбурге: один пассажир погиб, другой - в реанимации (ФОТО)

Водитель на ВАЗ не справился с управлением и наехал на бордюр.



После этого его откинуло в опору щита.





В автомашине находились четверо. Один из пассажиров - 19-летний молодой человек - погиб на месте. 18-летний парень был госпитализирован с переломом основания черепа.



Известно, что водитель и ещё один пассажир покинули место аварии до приезда сотрудников ГИБДД, передает Накануне.ru. Проводится проверка.