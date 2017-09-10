| регистрация
Новости Нижнего Тагила

ВАЗ влетел в столб в Екатеринбурге: один пассажир погиб, другой - в реанимации (ФОТО)

10 сентября 2017, 10:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,травма
В Екатеринбурге в ночь на 9 сентября произошло ДТП. Виновник аварии протаранил столб рекламного щита на улице Щербакова. Погиб один человек, еще один госпитализирован.

Водитель на ВАЗ не справился с управлением и наехал на бордюр.

После этого его откинуло в опору щита.

В автомашине находились четверо. Один из пассажиров - 19-летний молодой человек - погиб на месте. 18-летний парень был госпитализирован с переломом основания черепа.

Известно, что водитель и ещё один пассажир покинули место аварии до приезда сотрудников ГИБДД, передает Накануне.ru. Проводится проверка.

 

авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,травмаавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,травмаавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,травмаавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,травма
Фото: служба спасения СОВА
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Виновники двух серьёзных ДТП в Свердловской области скрылись с мест аварии: их местоположение было установлено (ФОТО)
25 июля, 06:30
0 1
2
Водитель на угнанном авто попал в аварию и погиб под Екатеринбургом (ФОТО)
8 августа, 07:00
2 2
Два человека пострадали в ДТП по дороге в Малую Лаю под Нижним Тагилом (ФОТО)
22 июля, 09:45
0 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 83
Подписаться на новости