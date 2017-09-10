Водитель «семерки» сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ночью с 9 на 10 сентября на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП. На проспекте Вагоностроителей возле дома № 22 водитель «ВАЗ-2107» сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.





От сильного удара потерпевшая отлетела в сторону и упала на асфальт. На место происшествия незамедлительно была направлена машина скорой помощи. Медики диагностировали у девушки многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.





По предварительной информации, «ВАЗ-2107» поворачивал на Вагоностроителей с улицы Окунева. Участок дороги с пешеходным переходом был оснащен знаками, отражающими свет фар, однако водитель девушку не заметил. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства ДТП, пишет Е1.



Напомним, ранее аналогичное ДТП произошло в центре города - водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.





Фото: Е1