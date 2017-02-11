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Новости Нижнего Тагила

9-летний ребенок и женщина-водитель получили травмы во время ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 февраля 2017, 22:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП: столкнулись 2 иномарки - «Ford Focus» и Nissan NP. Пострадали 2 человека, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД

Вчера, 11 февраля, в 18:25 на перекрестке улиц Красноармейской и К. Маркса произошло столкновение 2-х легковых автомобилей.

Женщина-водитель Ford Focus, нарушив ПДД, не предоставила преимущество в движении ТС Nissan NP 300 PICK-UP, движущимся ей навстречу.

Автомобили столкнулись и получили механические повреждения. Автоледи, находившаяся за рулем Ford, получила травмы головы. У 9-летнего ребенка, пассажира того же автомобиля, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

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Пострадавших осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась, поэтому они были отпущены домой. 

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Фото: Отдел ГИБДД г. Нижнего Тагила

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