9-летний ребенок и женщина-водитель получили травмы во время ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле произошло ДТП: столкнулись 2 иномарки - «Ford Focus» и Nissan NP. Пострадали 2 человека, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Вчера, 11 февраля, в 18:25 на перекрестке улиц Красноармейской и К. Маркса произошло столкновение 2-х легковых автомобилей.





Женщина-водитель Ford Focus, нарушив ПДД, не предоставила преимущество в движении ТС Nissan NP 300 PICK-UP, движущимся ей навстречу.





Автомобили столкнулись и получили механические повреждения. Автоледи, находившаяся за рулем Ford, получила травмы головы. У 9-летнего ребенка, пассажира того же автомобиля, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.





Пострадавших осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась, поэтому они были отпущены домой.





Фото: Отдел ГИБДД г. Нижнего Тагила