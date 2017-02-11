Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом на Южном Урале (ФОТО)

Водитель большегруза от полученных травм погиб. Пассажиры и персонал поезда не пострадали.



Известно, что пассажирский поезд «Новый Уренгой – Челябинск» проезжал в Аргаяшском районе. Примерно в 15:30 произошло столкновение, поскольку КамАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора, не пропустив поезд.



Добавим, что грузовик перевозил соль для обработки дорог. В ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.