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Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом на Южном Урале (ФОТО)

11 февраля 2017, 09:15Добавить новость
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В минувшую пятницу на Южном Урале произошло страшное ДТП – пассажирский поезд протаранил фуру.

Водитель большегруза от полученных травм погиб. Пассажиры и персонал поезда не пострадали. 


Известно, что пассажирский поезд «Новый Уренгой – Челябинск» проезжал в Аргаяшском районе. Примерно в 15:30 произошло столкновение, поскольку КамАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора, не пропустив поезд.

Добавим, что грузовик перевозил соль для обработки дорог. В ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

 

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