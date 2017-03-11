| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Молодая екатеринбурженка уехала заграницу на заработки и пропала: в последний раз ее видели в Бахрейне

11 марта 2017, 09:45Добавить новость
Екатеринбург,полиция,пропажа,розыск,модель,модельное агентство,девушка,Бахрейн,заграница

В Бахрейне пропала молодая жительница Екатеринбурга Мария Сазонова, девушка уехала заграницу на заработки. Как сообщает мама пропавшей, дочь уже несколько дней не выходит на связь.

В другой стране пропавшая работала барменом, она хотела заработать денег на новый телефон.

Как утверждают знакомые екатеринбурженки, она могла работать не барменом, а в стриптиз-клубе. Так как фотографий за барной стойкой у девушки в соцсетях нет, зато есть фото на фоне дорогих авто.

Как пишут «Ведомости Урал», девушка сотрудничала с модельным агентством и могла улететь на съемки.

Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция уже связалась с Интерполом для организации поисков пропавшей Россиянки.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Девушка из Нижнего Тагила пропала 13 октября: ведутся поиски (ФОТО) 21 октября 2016, 17:35 1
Екатеринбургская модель продавала наркотики ради карьеры в Париже (ФОТО, ВИДЕО) 9 марта, 13:55
Пропавшую в 2016 году жительницу Екатеринбурга могли убить: возбуждено уголовное дело (ФОТО) 26 января, 15:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 116
Подписаться на новости