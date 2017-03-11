Молодая екатеринбурженка уехала заграницу на заработки и пропала: в последний раз ее видели в Бахрейне

В Бахрейне пропала молодая жительница Екатеринбурга Мария Сазонова, девушка уехала заграницу на заработки. Как сообщает мама пропавшей, дочь уже несколько дней не выходит на связь.

В другой стране пропавшая работала барменом, она хотела заработать денег на новый телефон.





Как утверждают знакомые екатеринбурженки, она могла работать не барменом, а в стриптиз-клубе. Так как фотографий за барной стойкой у девушки в соцсетях нет, зато есть фото на фоне дорогих авто.





Как пишут «Ведомости Урал», девушка сотрудничала с модельным агентством и могла улететь на съемки.





Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция уже связалась с Интерполом для организации поисков пропавшей Россиянки.