Серьезное ДТП произошло под Нижним Тагилом: один пострадавший в коме (ФОТО)

10 марта на автодороге Нижний Тагил-Нижняя Салда произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где случилось столкновение с грузовым автомобилем «Тойота-Дюна».

Точную картину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.





26-летний водитель грузовика получил ушиб головы и правой ноги. От госпитализации он отказался.





57-летний водитель легковушки госпитализирован в медучреждение в состоянии комы. У него диагностированы перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.





Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим.







Фото: отдел пропаганды ГИБДД