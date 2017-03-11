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Новости Нижнего Тагила

Серьезное ДТП произошло под Нижним Тагилом: один пострадавший в коме (ФОТО)

11 марта 2017, 11:50Добавить новость
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10 марта на автодороге Нижний Тагил-Нижняя Салда произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где случилось столкновение с грузовым автомобилем «Тойота-Дюна».

Точную картину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

26-летний водитель грузовика получил ушиб головы и правой ноги. От госпитализации он отказался.

57-летний водитель легковушки госпитализирован в медучреждение в состоянии комы. У него диагностированы перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим. 


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Фото: отдел пропаганды ГИБДД
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