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Стена жилого дома обрушилась в Екатеринбурге из-за неисправности труб теплоснабжения (ФОТО)

11 марта 2017, 09:15Добавить новость
безопасность,город,Екатеринбург,жкх,происшествие,Свердловская область,стена,жилой дом,обрушение,Управляющая компания

В Екатеринбурге 10 марта на Синих Камнях в многоэтажном жилом доме обрушилась часть стены. По неподтвержденным данным, бетонное перекрытие потеряло прочность из-за таяния снега.

Однако существует и вторая версия: перекрытие могло рухнуть из-за неисправности труб теплоснабжения, проходящих рядом с домом.

Как пишет портал Ура.ру, в Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, сообщили, что они придерживаются второй версии, но их вины в инциденте нет, так как данный участок труб обслуживает Екатеринбургская тепловая компания.

В МЧС сообщили, что угрозы для жителей дома нет – обрушился только наружный слой железобетонной конструкции, никто не пострадал.


безопасность,город,Екатеринбург,жкх,происшествие,Свердловская область,стена,жилой дом,обрушение,Управляющая компания
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