Иномарка на большой скорости влетела в бетонное ограждение под Екатеринбургом: водитель погиб (ФОТО)

В салоне кроме водителя никого не было. Сработавшая подушка безопасности, очевидно, не спасла, пишет E1.ru. Очевидцы рассказали, что мужчину зажало между рулем и сиденьем. Другие водители пытались вытащить его, однако, когда поняли, что смысла уже нет, принялись всеми силами тушить автомобиль.



Спецслужбы подъехали через 15 минут после вызова.



Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному ДТП, передали в областной Гоавтоинспекции.



Сообщается, что отлетевшие осколки повредили автомобиль службы такси, который ехал позади участника аварии.