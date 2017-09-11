71-летняя женщина и её внук попали под колёса иномарки в Екатеринбурге (ФОТО)

Бабушка шла с восьмилетним внуком по пешеходному переходу на зелёный свет.



Водитель на Hyundai двигался по Бульвару Культуры. При повороте на зелёный сигнал светофора он не уступил пешеходам и сбил людей.



Водителю 56 лет, его стаж вождения составляет 15 лет, пишет E1.ru.







71-летняя екатеринбурженка после ДТП попала в больницу с черепно-мозговой травмой, а ребёнок поступил в 9-ю больницу с ушибом колена и головы.



