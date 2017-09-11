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Новости Нижнего Тагила

71-летняя женщина и её внук попали под колёса иномарки в Екатеринбурге (ФОТО)

11 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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В столице Урала в минувшее воскресенье под колёса иномарки попала женщина с ребёнком.

Бабушка шла с восьмилетним внуком по пешеходному переходу на зелёный свет.

Водитель на Hyundai двигался по Бульвару Культуры. При повороте на зелёный сигнал светофора он не уступил пешеходам и сбил людей.

Водителю 56 лет, его стаж вождения составляет 15 лет, пишет E1.ru.

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71-летняя екатеринбурженка после ДТП попала в больницу с черепно-мозговой травмой, а ребёнок поступил в 9-ю больницу с ушибом колена и головы.

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Фото: E1.ru
 
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