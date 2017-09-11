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Новости Нижнего Тагила

8 лет колонии грозит мужчине за избиение 42-летней женщины в Североуральске

11 сентября 2017, 19:00Добавить новость
больница,криминал,нарушение,происшествие,Свердловская область,травма,уголовное дело,Североуральск
В Североуральске задержан 29-летний житель Карпинска, который подозревается в избиении своей знакомой. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 августа. 42-летняя женщина находилась у себя в квартире со знакомым 29-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый сильно избил женщину.

Потерпевшая была доставлена с множественными ушибами на теле в центральную больницу Североуральска. Медики установили, что нанесенные повреждения являются опасными для здоровья.

Мужчина был объявлен в розыск. Полицейские задержали его 10 сентября в одном из дворов Североуральска. Подозреваемым оказался житель Карпинска, ранее судимый за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека нарушитель может получить до 8 лет лишения свободы, пишет Вечерний Екатеринбург.

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