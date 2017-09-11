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Новости Нижнего Тагила

Бухгалтер крупной фирмы пропала в Екатеринбурге

11 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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Женщина, которая работала бухгалтером в крупной мебельной фирме Екатеринбурга, пропала без вести. Заявление об исчезновении сотрудницы и жены подал в полицию хозяин фирмы.

8 сентября в отделение полиции Екатеринбурга поступило заявление о пропаже Галии Бегишевой. Женщина работала бухгалтером в крупной мебельной фирме города. Об исчезновении бухгалтера заявил хозяин компании, который также является и мужем пропавшей.

9 сентября от мужчины поступило ещё одно заявление в полицию. Хозяин фирмы сообщил, что к нему пришли трое неизвестных мужчины, которые сказали, что пропавшая бухгалтер должна им крупную сумму денег. После того, как муж признался в том, что не знает, где находится жена, неизвестные избили его и угнали «Газель» с товаром.

Личность людей, которые искали бухгалтера, полиции удалось установить, но они отрицают факт применения физической силы и угона автомобиля. «Газель» была обнаружена рядом с домом семьи Бегишевых, передаёт Уралинформбюро. Допрошенные мужчины лишь подтвердили факт задолженности крупной суммы денег со стороны пропавшей женщины.

На данный момент полиция проводит проверку по обоим заявлениям. Галия Бегишева объявлена в розыск.

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