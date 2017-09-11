Подозреваемый в краже свердловчанин сбежал в наручниках из больницы в Тюмени (ФОТО)

11 сентября сотрудники полиции пришли в ОКБ №2 города Тюмени для ареста подозреваемого в совершении серии краж 34-летнего жителя Свердловской области. Задержанного приковали к больничной койке наручниками, однако он смог сбежать из больницы, прихватив с собой спинку кровати.



Полиция организовала мероприятия, направленные на поиски мужчины. Вечером того же дня он был задержан. Как передаёт Уралинформбюро, в данный момент задержанный доставлен в отделение полиции. Правоохранительные органы готовят материалы для возбуждения уголовного дела.