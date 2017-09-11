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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в краже свердловчанин сбежал в наручниках из больницы в Тюмени (ФОТО)

11 сентября 2017, 22:05Добавить новость
больница,кража,полиция,розыск,уголовное дело,тюмень,наручники,больничная койка,арест
Житель Лесного подозревался в совершении кражи. По состоянию здоровья он находился в городской больнице Тюмени, куда его пришли задерживать сотрудники полиции.

11 сентября сотрудники полиции пришли в ОКБ №2 города Тюмени для ареста подозреваемого в совершении серии краж 34-летнего жителя Свердловской области. Задержанного приковали к больничной койке наручниками, однако он смог сбежать из больницы, прихватив с собой спинку кровати.

Полиция организовала мероприятия, направленные на поиски мужчины. Вечером того же дня он был задержан. Как передаёт Уралинформбюро, в данный момент задержанный доставлен в отделение полиции. Правоохранительные органы готовят материалы для возбуждения уголовного дела.


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Фото: Вслух.ru
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