Проводник из Нижнего Тагила попал в больницу после аварии «КамАЗа» и поезда в ХМАО

Напомним, по данным МЧС, в результате инцидента госпитализированы 15 человек, в том числе трое детей.
Согласно информации, поступившей в редакцию TagilCity.ru, среди госпитализированных оказася 47-летний тагильчанин Дмитрий А.
Пострадавший мужчина - проводник, отдавший профессии более 20 лет. Очень надеюсь, что медики и РЖД позаботятся о нём, -- сообщила в редакцию TagilCity.ru Екатерина К.
В пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому округу - Югре официально подтвердили, что местом жительства одного из пострадавших в поезде указан Нижний Тагил:
Один из пострадавших действительно из Нижнего Тагила. После инцидента он был госпитализирован.
Подробнее о состоянии проводника-тагильчанина рассказали в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании»:
Состояние пострадавшего проводника из Нижнего Тагила Дмитрия А. оценивается как состояние средней тяжести. Как и все пострадавшие, он был доставлен в городскую больницу Нижневартовска, где ему была оказана необходимая помощь и обеспечен полный амбулаторный уход, -- рассказала журналистам TagilCity.ru координатор по работе со СМИ Уральского филиала АО «ФПК» Юлия Иванищева.