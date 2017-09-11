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Новости Нижнего Тагила

Рабочего насмерть завалило строительным мусором в Екатеринбурге (ФОТО)

11 сентября 2017, 15:05Добавить новость
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11 сентября в Екатеринбурге на Академика Сахарова погиб один из рабочих.

По предположительным данным, на мужчину упал строительный мусор. Как рассказал свидетель сайту E1.ru, тело рабочего было накрыто одеялом. На место ЧП приехала машина реанимации, но вскоре уехала, когда врачи поняли, что уже поздно. После медиков к месту трагедии подъехали сотрудники полиции.

 

Сообщается, что погибший рабочий был жителем из среднеазиатской республики и приехал в Екатеринбург на заработки. Его личность сейчас уточняется. По факту случившегося ведется проверка. 

 

Екатеринбург,рабочий,травмы,смерть,полиция,следствие,реанимация,строительство,мусор,падение,насилиеЕкатеринбург,рабочий,травмы,смерть,полиция,следствие,реанимация,строительство,мусор,падение,насилие
Фото: E1.ru

 

 
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