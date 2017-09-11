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Новости Нижнего Тагила

Разыскиваемый Интерполом житель Казахстана задержан в Екатеринбурге (ВИДЕО)

11 сентября 2017, 18:00Добавить новость
Екатеринбург,кража,нарушение,полиция,проверка,происшествие,уголовное дело,международный розыск,Казахстан
В Екатеринбурге был задержан житель Казахстана, который несколько лет находился в международном розыске за крупную кражу.

Полицейские при участии ФСБ задержали в Екатеринбурге жителя Казахстана, который уже несколько лет находился в международном розыске. В 2015 году 31-летний подозреваемый совместно с группой лиц ограбил электрическую подстанцию в Казахстане.

По информации от МВД Свердловской области, группировка похитила 5 высоковольтных выключателей. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Преступник может получить наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с изъятием имущества.

Мужчина уехал в Россию после совершения ограбления в надежде скрыться от ответственности. Сейчас он находится в СИЗО-1 Екатеринбурга и ожидает возвращения на родину для вынесения наказания, пишет Наша Газета.

Видео: «Наша Газета»
 
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