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Новости Нижнего Тагила

Сообщения о минировании крупных объектов города поступили в Омске (ВИДЕО)

11 сентября 2017, 13:35Добавить новость
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В крупные объекты Омска поступили сообщения о минировании зданий.

Из зданий мэрии города и торгового центра «Миллениум» были эвакуированы люди. К местам возможного минирования приехали работники спецслужб и пожарные. После этого началась эвакуация во многих торговых центрах и школах Омска.

 

Как пишет «Город 55», взрывные устройства в местах, о которых говорилось в сообщениях, найдены не были. Известно, что в школах возобновлены занятия, а полиция города стала пускать людей в торговые центры.

 

 

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Фото, видео: «Город 55»
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Комментарии (1)
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