Сообщения о минировании крупных объектов города поступили в Омске (ВИДЕО)

В крупные объекты Омска поступили сообщения о минировании зданий.

Из зданий мэрии города и торгового центра «Миллениум» были эвакуированы люди. К местам возможного минирования приехали работники спецслужб и пожарные. После этого началась эвакуация во многих торговых центрах и школах Омска.

Как пишет «Город 55», взрывные устройства в местах, о которых говорилось в сообщениях, найдены не были. Известно, что в школах возобновлены занятия, а полиция города стала пускать людей в торговые центры.

Фото, видео: «Город 55»