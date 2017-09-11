Водитель впал в кому после аварии на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Согласно информации полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 1989 г.р. допустил наезд на препятствие около дома №148 на ул. Алтайская.

ДТП произошло 9 сентября примерно в 9:00. После него водитель был госпитализирован в Городскую больницу №1 с черепно-мозговой травмой в состоянии комы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего, допустил наезд на препятствие. Результаты анализа крови пострадавшего станут известны позднее, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.



О состоянии пострадавшего тагильчанина журналистам TagilCity.ru рассказала его гражданская супруга:

Сделали томографию головного мозга, сказали, гематома не увеличивается. Он сейчас в искусственной коме, легкие на искусственной вентиляции. […] Состояние тяжелое, но стабильное, ухудшений нет, давление в норме.

Фото: 9 сентября, 2017 г.



ГИБДД Нижнего Тагила напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим. Кроме того, в дороге необходимо учитывать и погодные условия, часто меняющиеся осенью.