Пытавшийся взорвать своего друга житель Екатеринбурга предстанет перед судом

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя столицы Урала. Его обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и покушении на убийство.

Напомним, ЧП произошло 24 февраля 2017 года. Находясь в квартире дома на улице Уральских Рабочих, мужчина поссорился со своими знакомыми. Взяв с собой осколочную гранату, которую хранил незаконно, он выбежал на улицу и кинул взрывное устройство в сторону обидчиков. В ЧП никто не пострадал, но осколки нанесли повреждения автомобилю, припаркованному рядом с местом происшествия.

Следователями были собраны доказательства причастности обвиняемого к преступлению, а также проведены все экспертизы. Сейчас дело отправлено в Орджоникидзевский суд для рассмотрения, пишет Следственное управление СК по Свердловской области.