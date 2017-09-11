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Новости Нижнего Тагила

Пытавшийся взорвать своего друга житель Екатеринбурга предстанет перед судом

11 сентября 2017, 17:05Добавить новость
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В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя столицы Урала. Его обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и покушении на убийство.

Напомним, ЧП произошло 24 февраля 2017 года. Находясь в квартире дома на улице Уральских Рабочих, мужчина поссорился со своими знакомыми. Взяв с собой осколочную гранату, которую хранил незаконно, он выбежал на улицу и кинул взрывное устройство в сторону обидчиков. В ЧП никто не пострадал, но осколки нанесли повреждения автомобилю, припаркованному рядом с местом происшествия.

 

Следователями были собраны доказательства причастности обвиняемого к преступлению, а также проведены все экспертизы. Сейчас дело отправлено в Орджоникидзевский суд для рассмотрения, пишет Следственное управление СК по Свердловской области.

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