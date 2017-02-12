3-летний мальчик погиб в пожаре в одном из поселков Свердловской области

Жизнь одного из детей спасла бабушка, второго ребенка вынести из горящего дома женщина не успела, сообщает СУ СК Свердловской области.
Поздним вечером 10 февраля в поселке Серовского района произошел пожар. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.
Одного из внуков бабушка успела вынести из горящего помещения. Второй ребенок отравился угарным газом и скончался. Тело погибшего мальчика направлено на экспертизу. Внешних повреждений на теле не имеется.