3-летний мальчик погиб в пожаре в одном из поселков Свердловской области

Поздним вечером 10 февраля в поселке Серовского района произошел пожар. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.



Одного из внуков бабушка успела вынести из горящего помещения. Второй ребенок отравился угарным газом и скончался. Тело погибшего мальчика направлено на экспертизу. Внешних повреждений на теле не имеется.