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Новости Нижнего Тагила

3-летний мальчик погиб в пожаре в одном из поселков Свердловской области

12 февраля 2017, 09:05Добавить новость
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Жизнь одного из детей спасла бабушка, второго ребенка вынести из горящего дома женщина не успела, сообщает СУ СК Свердловской области.

Поздним вечером 10 февраля в поселке Серовского района произошел пожар. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

Одного из внуков бабушка успела вынести из горящего помещения. Второй ребенок отравился угарным газом и скончался. Тело погибшего мальчика направлено на экспертизу. Внешних повреждений на теле не имеется.

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