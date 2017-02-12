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Новости Нижнего Тагила

Пенсионер из Первоуральска сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте

12 февраля 2017, 13:43Добавить новость
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В результате ДТП в Первоуральске мальчик получил травмы, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

Сегодня в 15:30 в г. Первоуральске произошло ДТП. Подросток, нарушив правила дорожного движения, пересек дорогу в неположенном месте. Вину самого пострадавшего подтверждают сотрудники ГИБДД города.

75-летний водитель ВАЗ-2114 не успел среагировать и наехал на пешехода. 14-летний мальчик получил тяжелые травмы – перелом бедра, сотрясение головного мозга. Пострадавший по своей вине подросток госпитализирован прибывшей на место ДТП скорой помощью. 

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