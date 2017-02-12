Клиническая смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

В аэропорте Екатеринбурга «Кольцово» произвел экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск. Пассажиру, находившемуся на борту, стало плохо в самолете, сообщает «Комсомольская правда».

Ночью 11 января в самолете Москва-Хабаровск 64-летнему мужчине стало плохо. В связи с этим было принято решение – совершить экстренное приземление в аэропорту г. Екатеринбурга «Кольцово».





На взлетно-посадочной полосе больного ждала бригада скорой помощи. Мужчина ко времени посадки находился в состоянии клинической смерти. По дороге в больницу он скончался. Реанимировать мужчину медикам не удалось. Позднее выяснилось, пассажир страдал онкологическим заболеванием.