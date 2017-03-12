Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Красноуфимске

Пожар в Красноуфимске унёс жизни четырёх человек.

Вчера поздно вечером в Красноуфимске произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, об этом сообщает старший помощник руководителя ГУ СК по Свердловской области Александр Шульга.





На площади 120 квадратных метров повреждены веранда, кровля, стены, потолочное перекрытие жилого дома и домашние вещи. Пожар потушили в 23:12. Во время разбора сгоревших конструкции были обнаружены тела трех пожилых женщин 1939, 1951, 1968 г. р. Найденный также на месте происшествия мужчина 1972 г. р. скончался в больнице.





Согласно предварительной версии, все они отравились угарным газом. Признаков криминальной смерти нет. Определен очаг возгорания – веранда частного дома.