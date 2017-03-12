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Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Красноуфимске

12 марта 2017, 13:25Добавить новость
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Пожар в Красноуфимске унёс жизни четырёх человек. 

Вчера поздно вечером в Красноуфимске произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, об этом сообщает старший помощник руководителя ГУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

На площади 120 квадратных метров повреждены веранда, кровля, стены, потолочное перекрытие жилого дома и домашние вещи. Пожар потушили в 23:12. Во время разбора сгоревших конструкции были обнаружены тела трех пожилых женщин 1939, 1951, 1968 г. р. Найденный также на месте происшествия мужчина 1972 г. р. скончался в больнице.

Согласно предварительной версии, все они отравились угарным газом. Признаков криминальной смерти нет. Определен очаг возгорания – веранда частного дома. 

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