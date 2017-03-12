Экс-полицейский из Дагестана осужден на 13 лет 2 месяца тюрьмы за совершение ритуальных убийств на Среднем Урале

Верхнепышминский городской суд приговорил к длительному сроку лишения свободы сатаниста, совершившего убийства шестерых человек, об этом сообщает «МК.RU».

В 2003 и 2010 годах уроженец Дагестана совершил в Свердловской области 2 заказных убийства: он застрелил предпринимателей из Екатеринбурга.





В 2014 году бывший полицейский Арсен Байрамбеков увлекся оккультными ритуалами и в этот период убил еще четырех бездомных в соответствии с сатанинскими ритуалами. Мужчина пригласил их покататься на машине, отвез в лесной массив. Там он обездвижил бомжей, а затем расположил их в круге из камней, зажег костер и, читая молитвы, расправился с ними, принеся в жертву высшим силам.





Трижды в отношении обвиняемого проводились психиатрические экспертизы. Согласно результатам обследования, Байрамбеков признан вменяемым и способным отдавать отчет своим действиям.





Суд вынес наказание обвиняемому: 13 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.