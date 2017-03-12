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Новости Нижнего Тагила

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)

12 марта 2017, 09:50Добавить новость
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Авария с участием двух микроавтобусов произошла на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает ИА «Все новости»

Вчера, 11 марта, в 15:34 на ГГМ произошло Массовое ДТП. По предварительным данным ГИБДД Нижнего Тагила, у жилого дома на Черноисточинском шоссе столкнулись три транспортных средства: микроавтобусы Renault и Газель, а также легковой автомобиль Daewoo Matiz. Очевидцы происшествия утверждают, что на месте ЧП был еще внедорожник УАЗ Патриот.

На место ДТП прибыли две машины скорой помощи и пожарная машина. В аварии никто не пострадал.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. Эксперты считают, что к столкновению могло привести несоблюдение интервала между автомобилями во время движения по шоссе. 

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